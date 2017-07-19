Рыбаки поймали в свои сети гигантского кальмара

Экипаж судна Cú na Mara поймал в свои сети гигантского кальмара, который достигает в длину 18 футов - порядка 5,5 метров, передает The Mashable.

Сообщается, что рыбаки однажды уже смогли поймать кальмара, длина которого на два дюйма превосходила этого. А спустя два месяца они повторили свой трюк, став своего рода рекордсменами.

Twitter

Another Giant Squid landed in Dingle. Only 7th recorded in Ireland in 350 years. Amazingly 4 have been caught by Flannery family! @rtenews pic.twitter.com/1gWBYZr045— Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) July 18, 2017

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«Когда мы открыли наши сети, мы не могли поверить увиденному - там был еще один (кальмар - ред.). Мы были в восторге - какой шанс поймать двух гигантских кальмаров за один год?», - отметил один из членов экипажа Патрик Фленнери.

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