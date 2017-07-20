Что в телефоне у слуги народа: какими мобильными приложениями пользуются министры

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Министры в Латвии открыты для цифровых вызовов и охотно используют в повседневной жизни доступные в телефоне приложения как для работы, так и для отдыха. Чаще всего они называют приложения для общения – WhatsApp и электронную почту, а также связанные с автовождением приложения – Mobilly, Circle K, Waze и Taxify, свидетельствует обобщенная проектом Skolēna digitālais IQ информация.

«В проведенном проектом Skolēna digitālais IQ опросе молодежи мы выяснили, что молодые люди чаще всего используют приложения для развлечений и общения. В свою очередь предоставленная министрами информация и их повседневные привычки показывают, что технологии можно использовать намного шире, например, чтобы экономить время, получать новые знания и даже улучшать физическую форму.», – поясняет руководитель Samsung Skola nākotnei в странах Балтии Кришьянис Озолс.

Министру земледелия Янису Дуклавсу приложения помогают экономить время. В их числе – приложение Smart-ID, которое позволяет быстро и удобно производить платежи в интернет-банке, Waze, помогающий избежать пробок и планировать поездки, а также WhatsApp и «Календарь» для связи с коллегами и планирования распорядка дня.

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Приложение для контроля финансов Swedbank имеется и на телефоне министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы наряду с такими приложениями как Twitter и E-klase, которыми она пользуется, чтобы поддерживать связь с общественностью и следить за школьными успехами своих детей. Хобби министра финансов – шахматы, поэтому среди ее любимых приложений есть также Chess24.

Министр благосостояния Янис Рейрс, в свою очередь, использует сам и рекомендует молодежи приложение LMT Straume, в котором можно следить за актуальными спортивными соревнованиями и свежими записями концертов, приложение для чтения электронных книг iBook, а также приложение автозаправочной станции Circle K, в котором молодые люди смогут без труда найти ближайшее место, где можно подкачать шины велосипеда.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис советует попробовать iScanner – это удобное решения для сохранения газетных статей, позволяющее прочесть их в свободную минутку, когда самой газеты уже нет под рукой. Тем же, кто интересуется спортом, он предлагает установить Yahoo Sport, помогающее оставаться в курсе новостей и результатов в различных видах спорта.

Министр культуры Даце Мелбарде советует молодым людям попробовать игру на эрудицию Kas kas ko?, благодаря которой можно узнать много нового о языке, этнографии, истории, географии, литературе и спорте. На ее мобильном телефоне установлено также приложение Duolingo, которое помогает министру осваивать французский язык. Кроме того, с учетом особенностей этого лета и раннего начала грибного сезона, министр культуры рекомендует познакомиться с приложением Sēnes Latvijā, помогающее распознавать съедобные грибы и наслаждаться дарами леса без риска для здоровья.

Товарищ премьер-министра, министр экономики Арвилс Ашераденс рекомендует приложение Taxify как умный способ перемещения. Приложение Mobilly – удобный инструмент для оплаты услуг транспорта, при помощи которого можно купить билеты на поезда и междугородние автобусы, а также рассчитаться за автостоянку. Министр рекомендует и созданное издательством Jāņa sēta приложение JS GPS Baltic Maps – это, по его мнению, одна из самых детальных систем карт, так как в ней можно точно найти места по их адресу, вплоть до названий хуторов. Помимо прочего оно поможет ориентироваться и грибникам в лесу.


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