В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Ветеринары австралийского зоопарка Аделаиды усыпили старейшую в мире бегемотиху по кличке Сьюзи, которая прожила 49 лет. Об этом в субботу, 22 июля, сообщается на сайте учреждения.

Решение об усыплении принял местный ветеринар Дэвид Маклелланд, поскольку бегемотиха страдала рядом возрастных заболеваний. В последние недели ее самочувствие ухудшилось, специалисты признались, что больше не могут поддерживать состояние животного на должном уровне.

Маклелланд отметил, что Сьюзи преодолела верхний предел средней продолжительности жизни бегемотов. Она родилась в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году, в Аделаиду животное перевезли в 1975-м.

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«Титул» старейшей в мире бегемотихи перешел к Сьюзи от Берты, которая скончалась 10 июля этого года в зоопарке Манилы (Филиппины) в возрасте 65 лет. Причиной смерти, как показало вскрытие, стал отказ сразу нескольких внутренних органов.


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