Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RITCHIE B. TONGO / EPA

Ежедневная аудитория популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего социальной сети Facebook, превысила отметку в 1 млрд пользователей. Сообщение об этом было опубликовано в блоге сервиса.

«Сегодня мы рады и горды сообщить вам, что 1 млрд человек по всему миру используют WhatsApp каждый день для того, чтобы оставаться на связи со своими близкими, друзьями и семьей», - говорится в сообщении.

Из представленных компанией данных об активности пользователей также следует, что ежемесячная аудитория WhatsApp составляет 1,3 млрд человек, а ежедневно через мессенджер отправляется 55 млрд сообщений, 4,5 млн фотографий и 1 млн видеороликов. Также сообщается, что сервис поддерживает 60 различных языков.

Реклама

Напомним, что Facebook купила WhatsApp за 16 млрд долларов в 2014 году. Как пишет TJ, тогда аудитория мессенджера составляла 450 млн пользователей, из которых более 320 млн пользовались приложением ежедневно. Отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц WhatsApp преодолел в 2016 году.

В конце июня стало известно, что число пользователей Facebook, которые ежемесячно заходят в соцсеть, превысило 2 млрд человек. Ежедневно пользователи ставят свыше 800 млн лайков, а более 1 млрд пользователей заходят в приложение Groups, предназначенное для просмотра сообществ.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

Последний путь Вани: Руководство автопарка сделало заявление Новости

Последний путь Вани: Руководство автопарка сделало заявление

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018» Showbiz

Назван город, где пройдет «Евровидение-2018»

На каких мужчин может рассчитывать женщина 40+ Wo&Men

На каких мужчин может рассчитывать женщина 40+

Ученые рассказали, какие симптомы говорят о раке мозга Wo&Men

Ученые рассказали, какие симптомы говорят о раке мозга

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Интернет

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТ ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 