Ежедневная аудитория WhatsApp превысила миллиард человек

Ежедневная аудитория популярного мессенджера WhatsApp, принадлежащего социальной сети Facebook, превысила отметку в 1 млрд пользователей. Сообщение об этом было опубликовано в блоге сервиса.

«Сегодня мы рады и горды сообщить вам, что 1 млрд человек по всему миру используют WhatsApp каждый день для того, чтобы оставаться на связи со своими близкими, друзьями и семьей», - говорится в сообщении.

Из представленных компанией данных об активности пользователей также следует, что ежемесячная аудитория WhatsApp составляет 1,3 млрд человек, а ежедневно через мессенджер отправляется 55 млрд сообщений, 4,5 млн фотографий и 1 млн видеороликов. Также сообщается, что сервис поддерживает 60 различных языков.

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Напомним, что Facebook купила WhatsApp за 16 млрд долларов в 2014 году. Как пишет TJ, тогда аудитория мессенджера составляла 450 млн пользователей, из которых более 320 млн пользовались приложением ежедневно. Отметку в 1 млрд активных пользователей в месяц WhatsApp преодолел в 2016 году.

В конце июня стало известно, что число пользователей Facebook, которые ежемесячно заходят в соцсеть, превысило 2 млрд человек. Ежедневно пользователи ставят свыше 800 млн лайков, а более 1 млрд пользователей заходят в приложение Groups, предназначенное для просмотра сообществ.