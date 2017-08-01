Поражает воображение: фотограф заснял cсказочный лес светлячков в Мехико

Тысячи светлячков освещают лес в Мексике
 

Тысячи светлячков освещают лес в Мексике. Фото: REUTERS/Scanpix

Как только спускается ночь, в лесах, расположенных на территории муниципалитета Нанакамильпа (Тласкала), начинается одно из самых интересных природных явлений в Латинской Америке: брачные танцы светлячков, которые на протяжении часа своими огоньками превращают обычный пейзаж в волшебную сказку. Это необычное и поражающее своей красотой событие каждый год привлекает месиных жителей, туристов и, конечно, фотографов.

Миллионы крошечных светлячков превращают ночной лес в декорации к рождественской сказке.

Тысячи светлячков освещают лес в МексикеТысячи светлячков освещают лес в Мексике. Фото: REUTERS/Scanpix

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19 июля 2017 год19 июля 2017 год. Фото: REUTERS/Scanpix

Ночь светлячков в МексикеНочь светлячков в Мексике. Фото: REUTERS/Scanpix

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