На площади в 9 гектаров создан лабиринт из кукурузы. Попробуй!

Для того, чтобы люди больше времени проводили вместе с семьей на свежем воздухе, семья Подниексов у своего дома «Григали» в Каздангской волости создала лабиринт на кукурузном поле. Это сложный маршрут длиной три километра по полю, где кукуруза достигает высоты головы. Несмотря на то, что погода в конце прошлой недели не радовала, истинных любителей приключений это не остановило, рассказывают LTV и Skrundas TV.