Тайна, которую работники McDonald’s ревниво оберегают

На сайте Reddit.com у сотрудников McDonald’s спросили, что они должны были скрывать от своих клиентов. Один бывший работник McDonald’s признался, что есть один трюк, который используется для того, чтобы картошки фри в упаковке казалось больше, чем на самом деле.

Работники сжимают упаковку, когда наполняют ее картофелем фри. Так в упаковку помещается меньше продукта.

Анонимный пользователь Reddit написал:

«Я работал в McDonald’s, и мне показали, как надо сжимать упаковку при заполнении ее картошкой фри, чтобы она казалась полной».

По его словам, клиенты очень редко понимали, что им положили меньше картошки, чем нужно. «У меня только один клиент это понял, - рассказал бывший сотрудник. – Он вытащил фри из упаковки и положил ее обратно, и тогда картошка заполнила лишь половину упаковки. Мне пришлось дать ему больше картофеля фри».

«Я был в замешательстве, было неловко. Прошло уже семь лет, а я до сих пор помню лицо того клиента», - рассказал он.

Этот пользователь – не единственный, кто знал о такой практике. Еще один пользователь написал: «Я ненавидел эту практику и отказался так делать». Он добавил, что его не уволили, но часть клиентов спрашивали, в какие дни он работает, чтобы они могли купить у него картофель фри.

Представитель McDonald’s заявил журналу The Sun: «Мы уверены, что эти утверждения – выдумка, потому что на нашем предприятии нет «секретных трюков»,

у нас четкие правила и процедуры, чтобы быть уверенными, что упаковки с картошкой фри не остались полупустыми».

Представитель ресторанов быстрого питания добавил, что они не могут проверить это утверждение без точного источника. «Наши работники прилагают много усилий, чтобы наши клиенты получили наилучший опыт в наших ресторанах. Мы отвергаем любые заявления, утверждающие обратное».