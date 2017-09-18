Странные штаны Цукерберга разбудили фантазию пользователей сети

Микроблогер Mr Patriarch™ обратил внимание на странные джинсы, в которых ходит по городу основатель Facebook Марк Цукерберг. Штаны создают эффект будто колени миллиардера гнутся в обе стороны. Пользователь считает, что это еще доказывает то, что Цукерберг — рептилоид.

«Колени у Цукерберга гнутся назад, а не вперед. Рептилоиды неправильно его собрали».

Версию Mr Patriarch™ поддержали тысячи пользователей. Запись разлетелась по соцсети менее чем за сутки.

Микроблогеры поделились догадками насчет происхождения Цукерберга и состояния его здоровья. Кое-кто решил, что у него аномалия суставов, связанная с потреблением сои. Звучали и другие версии, например, о том, что Цукерберг — инопланетный засланец, посланный на землю, чтобы управлять ей.

Пользователи представили, о чем он думает во время обычной прогулки. «Я нормальный человек. Так одеваются все люди. Я самый обычный скучный человек мужского пола», — «озвучил» мысли бизнесмена один из микроблогеров.

Zuckerberg's legs bend forward instead of back. The reptilians made a mistake when assembling him pic.twitter.com/ouuqPHnIpf— Mr Patriarch™ (@MrPatriarch11) 18 September 2017

Цукербергу посоветовали тщательнее маскировать колени, поскольку именно эта часть тела выдала инопланетян в фильме «Прибытие» 1996 года.

Часть пользователей обратила внимание на то, на некоторых фотографиях Цукерберг запечатлен в шортах, и на них прекрасно видно, что с коленями основателя Facebook все в порядке. На это сторонники конспирологических теорий ответили, что у предпринимателя есть клон.

Теория о том, что Цукерберг — человекоподобная рептилия внеземного происхождения, гуляет по сети уже несколько лет. В 2016 году во время сессии вопросов и ответов один из пользователейпопросилего прокомментировать слух о том, что он, как и многие миллиардеры, на самом деле является огромным ящером, который только притворяется человеком. Предприниматель ответил отрицательно, однако зрители трансляции заметили, как в тот момент он занервничал.