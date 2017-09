Странные штаны Цукерберга разбудили фантазию пользователей сети

«Колени у Цукерберга гнутся назад, а не вперед. Рептилоиды неправильно его собрали».

Версию Mr Patriarch™ поддержали тысячи пользователей. Запись разлетелась по соцсети менее чем за сутки.

Микроблогеры поделились догадками насчет происхождения Цукерберга и состояния его здоровья. Кое-кто решил, что у него аномалия суставов, связанная с потреблением сои. Звучали и другие версии, например, о том, что Цукерберг — инопланетный засланец, посланный на землю, чтобы управлять ей.

Пользователи представили, о чем он думает во время обычной прогулки. «Я нормальный человек. Так одеваются все люди. Я самый обычный скучный человек мужского пола», — «озвучил» мысли бизнесмена один из микроблогеров.

Zuckerberg's legs bend forward instead of back. The reptilians made a mistake when assembling him pic.twitter.com/ouuqPHnIpf— Mr Patriarch™ (@MrPatriarch11) 18 September 2017