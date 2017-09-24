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Повсеместную слежку за жителями Китая сняли на видео

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Пользователь соцсети Twitter с ником @0XDEDBEEF опубликовал на своей странице видео, в котором показана тотальная слежка за каждым прохожим на улице Китая при помощи камер. За сутки видео собрало десятки тысяч лайков и ретвитов, а также неоднозначных комментариев пользователей.

«Китайская система наблюдения. Черт подери!» - прокомментировал свой пост автор видео.

В ролике продемонстрировано, как возле каждого прохожего, а также транспортного средства, всплывает в реальном времени информация. Реакция на увиденное оказалась неоднозначной среди пользователей Сети. В то время, как одни не придают этому большого значения, другие были возмущены этой пристальной слежкой.

Twitter Китай
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