Повсеместную слежку за жителями Китая сняли на видео

Пользователь соцсети Twitter с ником @0XDEDBEEF опубликовал на своей странице видео, в котором показана тотальная слежка за каждым прохожим на улице Китая при помощи камер. За сутки видео собрало десятки тысяч лайков и ретвитов, а также неоднозначных комментариев пользователей.

«Китайская система наблюдения. Черт подери!» - прокомментировал свой пост автор видео.

В ролике продемонстрировано, как возле каждого прохожего, а также транспортного средства, всплывает в реальном времени информация. Реакция на увиденное оказалась неоднозначной среди пользователей Сети. В то время, как одни не придают этому большого значения, другие были возмущены этой пристальной слежкой.