В Дании построили дом-музей в виде кубиков LEGO

Здание из массивных блоков, которые выглядят как кирпичики конструктора, построили в датском городе Биллунд. Дом-музей LEGO разработал датский архитектор Бьярке Ингельс, а на его строительство ушло четыре года. Внутри музея - настоящий рай для «легоманов».

В маленьком датском городишке Биллунд живут чуть более 6 тыс. жителей. Он стал популярным в 60-х годах прошлого века после того, как там открылся завод LEGO и детский тематический парк «Леголенд». Тогда туда начали съезжаться туристы со всего мира.

#legohouse #arcitecture #bjarkeengels #fantastisk #ekseptionelt #billund #vembyephoto A post shared by Birthe Vembye (@birthevembye) on Oct 2, 2017 at 11:07pm PDT

Огромное здание дома-музея LEGO спроектировали еще четыре года назад. Оно имеет площадь почти 12 тыс. квадратных метров, пишет Dailymail. Дом состоит из 21 гигантского блока, которые внешне напоминают детали конструктора легендарной игрушки. Схожесть с кирпичиками конструктора добавляет и то, что фасад музея покрыт плиткой. Это создает иллюзию того, что красочные блоки LEGO собрал невидимый великан.

Lego House

Внутри музея также можно увидеть скульптуры, для создания которых использовали 25 млн деталей LEGO.

Там есть гигантские деревья и динозавры, миниатюрные города, а также «галерея шедевров», в которой выставлены самые необычные работы фанатов игрушки. В четырех игровых зонах разложили множество деталей конструктора, из которых можно построить что-нибудь самостоятельно.

Дом-музей разработал молодой датский архитектор Бьярке Ингельс. У него получилось создать трехмерную «деревню», состоящую из множества пересекающихся пространств, каждое из которых можно использовать как угодно.

Каждое пространство заключено в белоснежный «кирпичик» LEGO, и посетитель может либо передвигаться по ним последовательно, либо в вольном порядке, каждый раз погружаясь в новый мир, пишет издание Architectural Digest.