В ирландской школе полтергейст попал на видео

В Ирландии руководство средней школы в Корке обратилось к пользователям Сети с просьбой о помощи найти «охотников за привидениями». Администрацию образовательного учреждения перепугали снятые ночью в коридоре здания кадры, на которых запечатлен полтергейст.

В начале ролика видно, как без причины в коридоре с распахивается, а затем с шумом закрывается дверь, после чего в движение приходит уже школьный шкафчик: в кадре можно увидеть, как открывается один из его ящиков, из которых вываливаются бумаги. Затем на пол падает предупреждающая табличка.

Пользователи в один голос заявили о том, что в школе живет привидение, однако никаких советов и практических рекомендаций по поводу увиденного руководство пока не получило.