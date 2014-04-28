10 интернет-товаров, которые помогут пережить осень

Русский TVNET исследовал просторы интернет-площадок eBay и AliExpres, и составил подборку нужных, приятных и забавных вещей, чтобы вы не замёрзли и не промокли этой осенью, а главное — не впали в хандру.
Необычный зонтик
Вязаный хвост русалки
Водонепроницаемый чехол для телефона
Теплый плед с рукавами
Термокружка или термос
Забавное ситечко для заваривания чая
Резиновые кеды
Зонт для четвероногого друга
Красочный дождевик
Грелка для тех, кто всегда за компьютером
Теплый спальник для самых маленьких