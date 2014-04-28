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10 интернет-товаров, которые помогут пережить осень

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Русский TVNET исследовал просторы интернет-площадок eBay и AliExpres, и составил подборку нужных, приятных и забавных вещей, чтобы вы не замёрзли и не промокли этой осенью, а главное — не впали в хандру.

Необычный зонтик

Вязаный хвост русалки

Водонепроницаемый чехол для телефона

A post shared by Aliexpress (@aliexpresss_com) on

Теплый плед с рукавами

A post shared by El Gustos (@elgustos) on

Термокружка или термос

Забавное ситечко для заваривания чая

A post shared by eBayUK (@ebay_uk) on

Резиновые кеды

A post shared by eBay.it (@ebay_it) on

Зонт для четвероногого друга

A post shared by @ebaybae on

Красочный дождевик

A post shared by Flo / Jan & Jul (@janandjul) on

Грелка для тех, кто всегда за компьютером

ADIVINHA O QUÊ ? Hahahaha #aliexpress:http://bit.ly/ali0434

A post shared by Aliexpress fotoreal superdicas (@aliexpress_fotoreal) on

Теплый спальник для самых маленьких

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