В Голландии построили первую в мире дорогу из использованной туалетной бумаги

Впервые в мире в Голландии построили дорогу из переработанной туалетной бумаги. Прессованные гранулы целлюлозы изготовили из использованной бумаги, предварительно ее очистив и высушив. Дорожное полотно для велосипедистов длиной один километр соединит два города - Леуварден и Стинс. Пока неясно, выдержит ли дорога более тяжелый транспорт.

Новый способ утилизации отходов придумали местные компании CirTec и KNN Cellulose, сообщает «National Geographic Россия». Голландцы создали цикл переработки, позволивший эффективно извлекать целлюлозу из отходов. Инженеры построили установку, которая фильтрует сточные воды канализации и производит до 400 кг очищенной целлюлозы в день. Как это происходит, можно посмотреть на видео.

Инженеры отмечают, что строить дороги из переработанной туалетной бумаги не только экономично, но еще и экологически безопасно. К тому же полотно из целлюлозы трудно отличить от обычного асфальта, говорит губернатор провинции Фрисландия.

Ежегодно голландцы используют около 180 тонн туалетной бумаги, и весь этот объем можно переработать в качественную целлюлозу. Авторы идеи видят за новой технологией большое будущее и не сомневаются в ее широком применении. Часть сырья, добытого из голландских канализаций, уже экспортируют в Великобританию. Там из него делают биокомпозит.

Напомним, что голландцы знамениты своими новаторскими идеями и передовыми технологиями в строительстве. Ранее сообщалось, что в Нидерландах появился первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере. Конструкция моста состоит из 800 слоев спрессованного железобетона и может выдержать вес 40 грузовиков одновременно.