В интернете сидят 84% жителей Латвии

Как сообщает агентство ЛЕТА, 11% пользователей используют интернет в личных целях, не связанных с работой, бизнесом и тому подобным, минимум раз в неделю, а 5% - минимум раз в месяц.

В Литве интернет в личных целях используют 85% опрошенных, в Эстонии - 88%. Раз в неделю это делают 12% литовцев и 10% эстонцев, а раз в месяц - 2% жителей обеих стран.

Отметим, что в Латвии исследование проводилось с 1 апреля по 30 июля этого года. Всего были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 16 лет.