LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT Наука Космос Авто Хобби Техника Оружие

YouTube удалил русскоязычный канал, занимавший второе место в мире

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: Sergei Konkov/TASS/Scanpix

В месяц на канал подписывалось по 1,5 миллиона пользователей, а за две последние недели канал увеличил число подписчиков на миллион.

Самый быстрорастущий русскоязычный канал Vlad Crazy Show, набравший 10 миллионов подписчиков, был заблокирован администрацией YouTube. На этом детском канале выходили ролики о любви детей к фастфуду, причем ресурс по количеству просмотров был вторым по всему миру, уступая лишь музыкальному T-Series.

Однако авторов YouTube-шоу постоянно подвергался критике за то, что он пропагандирует среди детей любовь к нездоровой еде, хотя при этом предъявить каналу обвинения с точки зрения закона было нельзя.

В качестве причины удаления YouTube называет «нарушение принципов сообщества», пишут «Вести».

0 Комментарии