Голландец случайно купил картину Гитлера за 75 центов

Картина, принадлежащая кисти немецкого диктатора под названием «Старая ратуша» изображает улицу в Вене.

По словам покупателя, он понял кому принадлежит картина только после того как принес ее домой: на полотне стояла подпись «А. Гитлер». Но его дочь не захотела , чтобы эта картина находилась у них дома и попыталась продать ее на аукционным торгах, однако два голландских аукционных дома отказались выставлять акварель фюрера на продажу.

Тогда она отдала ее в институт, специализируешься на изучении периода нацистской оккупации Нидерландов.

И после длительной проверки картины, специалисты подтвердили, что «Старая ратуша» – творение Гитлера.

По словам преподавателя этого института, еще, будучи юношей, будущий фюрер зарабатывал себе на жизнь, рисуя открытки в период с 1909 по 1913 год. Всего глава нацистской Германии создал за свою жизнь около 3 тыс. акварельных работ, но до нашего времени дошло всего около 800-а. А большинство их них хранятся в частных коллекциях в Австрии, Германии, Великобритании и США.