Голландец случайно купил картину Гитлера за 75 центов

Нидерландскому институту военной документации подарили работу Адольфа Гитлера, купленную на блошином рынке за 75 центов. Об этом пишет газета de Volkskrant.
Картина, принадлежащая кисти немецкого диктатора под названием «Старая ратуша» изображает улицу в Вене.
По словам покупателя, он понял кому принадлежит картина только после того как принес ее домой: на полотне стояла подпись «А. Гитлер». Но его дочь не захотела , чтобы эта картина находилась у них дома и попыталась продать ее на аукционным торгах, однако два голландских аукционных дома отказались выставлять акварель фюрера на продажу.
Тогда она отдала ее в институт, специализируешься на изучении периода нацистской оккупации Нидерландов.
И после длительной проверки картины, специалисты подтвердили, что «Старая ратуша» – творение Гитлера.
По словам преподавателя этого института, еще, будучи юношей, будущий фюрер зарабатывал себе на жизнь, рисуя открытки в период с 1909 по 1913 год. Всего глава нацистской Германии создал за свою жизнь около 3 тыс. акварельных работ, но до нашего времени дошло всего около 800-а. А большинство их них хранятся в частных коллекциях в Австрии, Германии, Великобритании и США.