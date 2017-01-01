Эстонский киберспортсмен выиграл 500 000 долларов

В выходные в шведском Йенчепинге прошел крупнейший киберофорум Скандинавии DreamHack Winter 2017, в рамках которого прошел финал турнира по игре Dota 2 DreamLeague Season 8.

Капитан команды-победителя - лучший эстонский киберспортсмен Клемент Иванов - не только принес команде главный приз в 500 000, но и хорошие шансы на поездку на главный турнир по Dota 2 - The International.

В финале команда эстонского киберспортсмена победила в серии до трех побед 3:0 команду Liquid, пробившуюся через утешительный турнир.