Туристы в недоумении: что им пытался сообщить дельфин?

В Калифорнии (США) туристам удалось сделать интересные кадры с забавным дельфином, который начал улыбаться фотографам, сообщает «Caters News».

Дружелюбный дельфин удивил туристку Джоди Фредиани: «Посмотреть в рот дельфину необычно. Я впервые вижу что-то такое».

Отдыхающие допускают, что дельфин был в хорошем настроении и потому сделал такую гримасу.

«Я много раз видела китов с открытыми ртами. Но этот малыш нам будто улыбнулся», - допустила автор фото.

Отметим, что для дельфинов Риссо (серые дельфины) характерно держать рот открытым, если только он не занят поеданием пищи, что обычно происходит под водой.