Забавно: люди на улицах Европы тогда и сейчас

Фотограф-любитель, который семь лет фотографировал происходящее на улицах Европы, теперь издал свою книгу, сообщает Rexfeatures.

Медицинский работник Крис Поржс (Chris Porsz) побывал в 22-х странах Европы и фотографировал увиденое на уливе — панков, полицейских, поставщиков товара, собак и уличных продавцов.

В книге 200 фотографий, снятых в Лондоне, Риме, Праге, Лиссабоне и Брюсселе. Есть там и Рига.

«Мне посчастливилось побывать в нужном месте в нужное время», - рассказал о фото автор. Он хотел снять популярные места в невиданном ранее виде. С этой целью в каждом городе он проводил несколько дней, гуляя и пытаясь поймать моменты.

Медик занялся фотографией после рождения своего первого ребенка в 1978 году. Тогда он и увлекся съемкой происходящего на улицах, однако мужчина и подумать не мог, что когда-нибудь издаст книгу.

«Больша часть моих фото с юмором, и я надеюсь, что они заставят людей улыбнуться», - сказал фотограф.