За 100 лет до появления Instagram: смешные фото котиков

Нравятся фото и видео котиков? Ты не оригинален. Фотографии котов были популярны и в начале XX века!

Хотя интернета 100 лет назад не было, коты были популярны и тогда. В 1911 году была даже опубликована книга «Kittens and Cats: A First Reader».

Автор текстов книги — детский писатель Эулали Осгуд Гровер (Eulalie Osgood Grover), фотографии — имущество производителя открыток «Rotograph Company», фотограф — Гарри Уитьер Фрис (Harry Whittier Frees), который работал в этой компании.

Несколькими годами позднее Фрис стал известен благодаря похожим фотографиям. Так в 1915 году была издана книга «The Little Folks of Animal Land», где были публикации с его кадрами.

Кто-то может спросить, как удалось «уговорить» котов на съемку? Особенно во время, когда съемка одной фотографии требовала большого терпения и времени. Ответа на этот вопрос нет. Хотя фотограф и отрицал, что использовал для фото мертвых животных, многие по-прежнему не верят, что сделать кадры можно было иным путем.