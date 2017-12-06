Ликуй, поклонник: в Лапландии появился ледяной отель по мотивам сериала «Игра престолов»

В Лапландии (Финляндия) открыли ледяной отель в честь популярного фэнтезийного сериала «Игра престолов». Куратором проекта выступило одно из подразделений компании HBO, пишет Digital Spy.
Необычное сооружение размещено в парке финской области Snow Village. В помещении из льда создана ледяная версия трона, а барная сойка располагается под оком ледяного дракона. Все напитки гостям наливают в ледяные прозрачные бокалы.
Температура в помещении составляет -5 градусов Цельсия, а потому для всех гостей предусмотрены теплые спальные мешки.
Стоимость номера в гостинице стартует от отметки в 200 долларов.