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Ликуй, поклонник: в Лапландии появился ледяной отель по мотивам сериала «Игра престолов»

Русский TVNET
Фото: Instagram/snowvillagefinland

В Лапландии (Финляндия) открыли ледяной отель в честь популярного фэнтезийного сериала «Игра престолов». Куратором проекта выступило одно из подразделений компании HBO, пишет Digital Spy.

Необычное сооружение размещено в парке финской области Snow Village. В помещении из льда создана ледяная версия трона, а барная сойка располагается под оком ледяного дракона. Все напитки гостям наливают в ледяные прозрачные бокалы.

Температура в помещении составляет -5 градусов Цельсия, а потому для всех гостей предусмотрены теплые спальные мешки.

Стоимость номера в гостинице стартует от отметки в 200 долларов.

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