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Студент не захотел жить в общежитии и построил дом за $14 000

Русский TVNET
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Фото: Скриншот

Брэдли из города Джэксонвилл, штат Флорида, после школы поступил в колледж и съехал от родителей на съемное жилье. Но это казалось очень затратным делом и он вернулся в родительский дом, чтобы сэкономить. Парень решил построить небольшой домик и ни от кого не зависеть. Он нашел 8-метровый прицеп и на нем построил домик площадью 21,4 кв.м. В доме есть все необходимое для нормальной жизни, на его строительство студент потратил $14 000.

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