В ОАЭ открыт самый длинный в мире спуск на тросе

2 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах был открыт самый длинный в мире «zipline» - спуск на тросе, напоминающий полет птицы. Во время спуска любители острых ощущений разгоняются до 150 километров в час.

Длина троса, который находится на севере страны у границы с Оманом, составляет 2,8 километров, в свою очередь длину трассы можно сравнить с 28 футбольными полями, сообщает агентство «Reuters».

Для того, чтобы принять участие в спуске, необходимо быть выше 1,22 метров и весить не более 150 килограммов. При этом никаких ограничений по возрасту нет.