Уникальное природное явление на Филиппинах: шоколадные горы

Шоколадные горы - необычное природное явление, которое находится в провинции Бохоль на Филиппинах. В ее округе находится более 1200 конусообразных пригорков, которые образовались в результате роста коралловых отложений, дождевой воды и эрозии.

С течением времени необычные горы стали самой популярной туристической целью в провинции Бохоль. Они изображены на флаге провинции и символизируют разнообразие природы. На Филиппинах они провозглашены третьим памятником Национальной геологии.

Высота гор составляет в среднем от 30 до 50 метров, однако самые высокие из них достигают 120 метров в высоту. Всего они занимают площадь более 50 кв. километров и находится в трех городах - Кармене, Батуане и Сагбаяне.