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Эксперты назвали лучшую игру года

korrespondent.net
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Фото: кадр из видео трейлера The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Академия интерактивных искусств и наук определила лучшие игры 2017 года, ставшие лауреатами премии 2018 D.I.C.E. Awards. Лидером была названаThe Legend of Zelda: Breath of the Wild от Nintendo. Об этом пишет Polygon.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, помимо звания «Игра года», также была признана лучшей в приключенческом жанре. А кроме того, она стала обладателем наград за выдающиеся достижения в геймдизайне и режиссуре.

Мобильной игрой года признали Fire Emblem Heroes также от Nintendo. А лучшей стратегией назвали Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Награду за выдающиеся достижения в онлайн-геймплее получила Playerunknown’s Battlegrounds. Она же оказалась лучшим экшеном года.

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