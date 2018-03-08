ВИДЕО: На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра

Джон и Райли Линдхольм, отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде, обнаружили на песке двухметровую рыбу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Independent.

Вес находки составил около 150 килограммов. Один из мужчин, обнаруживших рыбу, был профессиональным рыбаком, но он не смог идентифицировать ее вид.

«Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного», — заявил Линдхольм.

Yikes! A 150kg mystery fish was found washed up on a Queensland beach. https://t.co/Kqt2RO7l8J pic.twitter.com/B1EPUG5fU5— ABC Sydney (@abcsydney) March 8, 2018

Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что

животное умерло от старости или болезни, так как на туше не было никаких внешних повреждений.

Квинслендский лодочный и рыболовный патруль проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить породу и вид найденной рыбы. По сообщению пресс-секретаря музея, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.

Групер (лат. Epinephelus) — рыба семейства каменных окуней (Serranidae). Насчитывается 87 видов, распространенных преимущественно в Индо-Тихоокеанской области. Размеры особей в зависимости от вида колеблются от 20 сантиметров до 2,5 метров. Некоторые виды отличаются яркой окраской — контрастные пятна, точки и полосы на темном фоне.