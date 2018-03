ВИДЕО: На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра

Вес находки составил около 150 килограммов. Один из мужчин, обнаруживших рыбу, был профессиональным рыбаком, но он не смог идентифицировать ее вид.

«Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного», — заявил Линдхольм.

Yikes! A 150kg mystery fish was found washed up on a Queensland beach. https://t.co/Kqt2RO7l8J pic.twitter.com/B1EPUG5fU5— ABC Sydney (@abcsydney) March 8, 2018