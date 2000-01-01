В Китае открылся самый высокий стеклянный мост - на высоте более 180 метров от земли

На юге Китая для посетителей открылся самый высокий стеклянный мост в мире - он построен в гористой местности на высоте почти 2000 метров, а от прозрачного настила до земли - 186 метров, сообщает CGTN.

Мост построен на склоне горы Батай. Высоту пролета CGTN сравнивает с высотой 66-этажного небоскреба. Длина пешеходного моста - 198 метров, он соединяет города Ченкоу и Вэнюань в двух разных провинциях страны. Его строительство обошлось в сумму около 1,5 млн долларов.

По сообщению Xinhua, одновременно на мосту могут находиться до 80 людей. Строительство завершилось в конце февраля, а 10 марта мост открыли для публики.

#China builds the world's highest glass-bottomed #bridge at 6,500 feet which takes tourists from one city to another

Batai Mountain glass bridge in China beats the previous record holder, also in China, by some 1,800 feet pic.twitter.com/A5XDKvQZpG— Hans Solo (@thandojo) 10 февраля 2018 г.

Стеклянные мосты, в том числе с имитацией «трескающегося» под ногами покрытия, - последний писк китайской моды. Предыдущий рекорд по высоте моста со стеклянным настилом также принадлежал этой стране. Кроме того, в Китае возвели и самый длинный подобный мост - длиной 488 метров.