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В Китае открылся самый высокий стеклянный мост - на высоте более 180 метров от земли

Newsru.com
Фото: Reuters/Scanpix

На юге Китая для посетителей открылся самый высокий стеклянный мост в мире - он построен в гористой местности на высоте почти 2000 метров, а от прозрачного настила до земли - 186 метров, сообщает CGTN.

Мост построен на склоне горы Батай. Высоту пролета CGTN сравнивает с высотой 66-этажного небоскреба. Длина пешеходного моста - 198 метров, он соединяет города Ченкоу и Вэнюань в двух разных провинциях страны. Его строительство обошлось в сумму около 1,5 млн долларов.

По сообщению Xinhua, одновременно на мосту могут находиться до 80 людей. Строительство завершилось в конце февраля, а 10 марта мост открыли для публики.

Стеклянные мосты, в том числе с имитацией «трескающегося» под ногами покрытия, - последний писк китайской моды. Предыдущий рекорд по высоте моста со стеклянным настилом также принадлежал этой стране. Кроме того, в Китае возвели и самый длинный подобный мост - длиной 488 метров.

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