В Китае открылся самый высокий стеклянный мост - на высоте более 180 метров от земли

Мост построен на склоне горы Батай. Высоту пролета CGTN сравнивает с высотой 66-этажного небоскреба. Длина пешеходного моста - 198 метров, он соединяет города Ченкоу и Вэнюань в двух разных провинциях страны. Его строительство обошлось в сумму около 1,5 млн долларов.

По сообщению Xinhua, одновременно на мосту могут находиться до 80 людей. Строительство завершилось в конце февраля, а 10 марта мост открыли для публики.

#China builds the world's highest glass-bottomed #bridge at 6,500 feet which takes tourists from one city to another

Batai Mountain glass bridge in China beats the previous record holder, also in China, by some 1,800 feet pic.twitter.com/A5XDKvQZpG— Hans Solo (@thandojo) 10 февраля 2018 г.