Умелец оборудовал полноценную кухню в мини электромобиле Peugeot iOn

Новозеландец Гевин, в настоящее время проживающий в Словакии, превратил свой миниатюрный электромобиль Peugeot iOn в мобильную кухню. Ролик о том, как он это сделал, появился на YouTube-канале Kiwi EV adventures.

В багажнике электрокара, объем которого составляет всего 227 литров, Гевин сумел разместить плиту с баллоном для газа, холодильник, смеситель и раковину, бак с чистой водой и емкость для отходов, перечисляет Motor.

Одной из самых сложных задач стало размещение в крайне ограниченном пространстве плиты, которая должна находиться как можно дальше от любых пластиковых элементов, отмечает издание. Для системы подачи воды в смеситель новозеландец приспособил моторчик от автомобильного стеклоомывателя.

«Установив в своем небольшом электромобиле полностью функциональную кухню, я готов к сезону кемпинга», - написал он в комментарии к ролику.

Прошлой осенью британский автопроизводитель Land Rover сделал на базе внедорожника Discovery мобильную кухню для известногор повара и телеведущего Джейми Оливера. В этот автомобиль, значительно превосходящий по габаритам Peugeot iOn, установили плиту, мультиварку, выдвижной обеденный стол, дозаторы для оливкового масла и уксуса, машину для приготовления мороженого, гриль, а также тостер в центральной консоли в салоне.