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Строительство парка Disney «Звездные войны»: видео

Newsru.com
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Иллюстративное фото | Фото: USA TODAY Sports/Scanpix

Одну из самых масштабных строек в мире - возведение нового парка Disney по мотивам «Звездных войн» запечатлели с дрона. Парк «На краю галактики» будет готов в следующем году, а его строительство обойдется примерно в 1 млрд долларов, передает The Daily Mail.

Дрон полетал вокруг конструкций калифорнийского парка Galaxy’s Edge. Еще один тематический парк для поклонников киносаги строят во Флориде. Стоимость всего проекта оценивается в 2 млрд долларов.

В блоге Disney говорится, что первоначально видео показали на собрании акционеров, а затем решили опубликовать на YouTube для поклонников саги, наложив соответствующую моменту музыку.

По задумке создателей, «Star Wars: Galaxyʼs Edge» - это планета Батуу, отдаленный мир на краю галактики, где раньше, когда космические корабли летали медленнее скорости света, шла активная торговля.

Disney объявил пока о двух масштабных аттракционах, которые позволят поклонникам «Звездных войн» оказаться внутри любимого фильма. Посетители парка смогут лично полетать на «Тысячелетнем соколе» легендарного пилота Хана Соло, а также принять участие в одной из решающих битв между Первым орденом и повстанцами.

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