Французский «человек - паук» без страховки залез на Tour Total

55 летний альпинист Ален Робер, известный как «французский человек - паук» 14 марта без страховки залез на четвертый по высоте небоскреб Парижа - здание Tour Total высотой 187 метров, сообщили Reuters.

Его единственным снаряжением были альпинистские ботинки и раскрошенный мел, чтобы не скользили руки. Вскарабкаться на 48-этажное здание заняло у экстримала чуть больше часа. Робер уже дважды забирался на это здание.

В тот день его попытки вскарабкаться на другой небоскреб - Engie - нарушили охранники. Робер часто отправляется на покорение высот без разрешения властей, поэтому его часто задерживают.

Робер начал заниматься альпинизмом в возрасте 11 лет. С тех пор он покорил множество высот во всем мире. Среди них и «Бурдж-Халиф» в Дубае высотой почти 830 метров, и Э́йфелева башня в Париже и здание Оперы в Сиднее.