Дух захватывает: как выглядят самые великие сооружения архитектуры с высоты птичьего полета

Российская группа фотографов «AirPano» провели семь лет, путешествуя по таким знаменитым местам, как Великая Китайская стена, Римский Колизей и Мачу Пикчу, рассказывает «Caters news».

Захватывающие панорамные виды подчеркивают величие различных мест. Серия фотографий началась в 2011 году, к конечной цели фотографы добрались к 2013 году.

Сергей семенов, один из участников «экспедиции», рассказал, что запечатлеть многие места было очень сложно. Например, чтобы сфотографировать Тадж-Махал необходимо было получить специальное разрешение. Последний раз с высоты птичьего полета мавзолей-мечеть снимали в 1997 году.