Добро пожаловать в себя или Как я получила свой «генетический паспорт»

«Добро пожаловать в себя», «расшифруй свой генетический код», «исследуйте свою внутреннюю вселенную» — такие слоганы составляют основу компании, которая предлагает генетическое тестирование. Действительно, занятное дело — посмотреть на себя не как на физическую оболочку, а заглянуть в куда более сложный мир - полный генетической информации, и узнать, откуда берет начало твой род. Тем более сегодня узнать это проще простого, достаточно лишь «раз плюнуть». Итак, некоторое время назад я воспользовалась услугами 23andMe — крупнейшей мировой компании, которая предоставляет генетическую диагностику непосредственно клиенту. На примере своих результатов, я хотела бы рассказать, что скрывается за подобными тестами.