Понедельник, 2 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT НАУКА КОСМОС АВТО ХОББИ ТЕХНИКА ОРУЖИЕ

Добро пожаловать в себя или Как я получила свой «генетический паспорт»

Екатерина Кулеш/ Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Фото: Reuters/Scanpix

«Добро пожаловать в себя», «расшифруй свой генетический код», «исследуйте свою внутреннюю вселенную» — такие слоганы составляют основу компании, которая предлагает генетическое тестирование. Действительно, занятное дело — посмотреть на себя не как на физическую оболочку, а заглянуть в куда более сложный мир - полный генетической информации, и узнать, откуда берет начало твой род. Тем более сегодня узнать это проще простого, достаточно лишь «раз плюнуть». Итак, некоторое время назад я воспользовалась услугами 23andMe — крупнейшей мировой компании, которая предоставляет генетическую диагностику непосредственно клиенту. На примере своих результатов, я хотела бы рассказать, что скрывается за подобными тестами.

1

Путешествие по следам ДНК: видео, которое потрясло планету
2

Что такое «домашнее» ДНК и при чем тут жена сооснователя Google?
3

Шаг №1: просто добавь слюны
4

Шаг № 2: 1027 родственников по всему миру
5

Почему не стоит слишком серьезно относиться к «развлекательной» генетике?
6

Пройти ДНК тест или потратить деньги на что-нибудь «более полезное»?
0 Комментарии