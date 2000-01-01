Тот самый пляж из фильма с Ди Каприо закрывают для туристов

Самый знаменитый пляж Таиланда - Майя-бэй на острове Пи-Пи-Лей - закрыли для посещения туристов. В ближайшие четыре месяца увидеть его можно будет лишь на фото в Instagram или фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, который и прославил бухту на весь мир. И постепенно погубил это место, куда ежедневно стали приезжать тысячи туристов.

The Telegraph отмечает, что, в отличие от ряда других тайских национальных парков, Майя-бэй оставался открытым в течение круглого года, давая возможность заработать местным турфирмам. В сезон легендарный пляж каждый день посещают около 200 лодок и 4000 туристов.

«Представьте, будто кто-то работал десятки лет без остановки. Утомленный, уставший - это пляж, чья красота исчезла. Нужен таймаут», - объясняет ученый-биолог, член Национального совета по экологическому развитию Тон Тамронгнавасавт. С нынешнего года Майя-бэй будут закрывать на четыре месяца - вплоть до середины октября - для того, чтобы пляж мог восстановиться от туристов, а коралловый риф - отдохнуть от дайверов.

После открытия попасть на Майя-бэй станет сложнее. Во-первых, будет установлен ежедневный лимит для туристов - не больше 2000 человек. Во-вторых, лодкам запретят причаливать у пляжа - для них оборудуют пирсы на противоположном берегу острова.

В мае 2016 года Таиланд закрыл для посещения остров Ко Тачай в национальном парке «Симилан». Тон Тамронгнавасавт говорит, что недавно наведывался туда, и результат «удивителен» - природа острова действительно восстанавливается бодрыми темпами. «Я слежу и работаю в Майя-бэй на протяжении 30 лет. Я видел рай здесь, и я вижу, что от него ничего не осталось. Это мечта морского биолога - вернуть этот рай Таиланду», - подчеркивает ученый.

В 2000 году Таиланд посетили около 10 млн туристов. В 2017-м - уже 35 млн.