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По морям, горам и фестивалям: 15 идеальных направлений для путешествия весной

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: Flickr/Nick

После затяжной латвийской зимы, хочется как можно скорее позабыть о лужах и слякоти, и насладиться первыми лучами солнца. К сожалению, из-за капризов погоды, тепла в нашей стране можно так и не дождаться, поэтому многие предпочитают «приближать» лето своими силами, отправляясь в отпуск в более теплые страны. Стоит заметить, что вопреки советам путеводителей и турагенств, апрель и май можно и нужно рассматривать как идеальное время для отдыха: нет толп туристов, погода сухая и приятная для прогулок, а многие курортные города еще не успели поднять цены к «бархатному сезону».

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По морям: пляжный отдых без визы
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Для тех, кто все пропустил: где покататься на лыжах весной
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Туризм и не только: главные фестивали Европы
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