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Не хуже вДудь: блогеры из Латвии и о Латвии

Русский TVNET
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Коллаж TVNET | Фото: скриншот видео

Как купить 14 модных вещей за 21 евро; что будет, если 7 дней говорить исключительно на латышском; какие эмоции испытывают иностранцы, впервые в жизни попробовавшие шпроты; на что готовы рижане ради своих друзей; и как живет наша юная соотечественница, получившая «Порно Оскар». Всё это и многое другое можно узнать на каналах латвийских видео блогеров. Предлагаем вашему вниманию подборку Youtube-персонажей, которые рассказывают из или о Латвии.

1

Факты о Латвии и «7 дней говорить только по-латышски»
2

Латвийская порнозвезда и пивной сомелье
3

«Культурный шок наоборот» и минусы жизни в Латвии
4

Один из самых «дорогих» блогеров и наш ответ +100500
5

Тренды из «секондов» и 14 вещей за 21 евро
6

Пипаркукас, чипсы «Адажу» и шпроты во рту иностранцев
7

Что делать на первом свидании и как не смеяться у парикмахера
8

Любительские эксперименты или «двое на одного»
9

Закулисье тусовок и провокационные вопросы
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