Покорить Эверест, набивая мяч? Да, это возможно!

Один смельчак установил новый рекорд, став первым мужчиной, покорившим Эверест, набивая футбольный мяч. Он сделал это в память о своем покойном дедушке.

Рекорд зафиксирован 11 марта этого года, когда Джон Фарнворз достиг вершину Эвереста с мячом. Он взбирался в течение 10 дней, в каждый из которых проводил в пути около 10 часов, непрерывно удерживая футбольный мяч в воздухе.

Достигнув вершины, Джон был очень взволнован и вспомнил своего почившего в прошлом году от болезни Альцгеймера дедушку, который очень любил футбол.

«Никто до меня этого не совершал. Я кинул себе вызов. Решил сделать это в память о дедушке и собрать деньги для общества больных Альцгеймером», - рассказал Джон.

Он поделился, что таким же образом планирует пересечь 250 км пустыни Сахара.