Во Франции можно переночевать в гостинице в нескольких метрах над землей

Изнутри эта гостиница, возможно, выглядит так же, как и остальные, однако разница в том, что находится она над землей.

Конечно, основные удобства расположены на земле, однако выспаться можно среди звезд в «кармане» шириной 2,5 метра.

В этой необычной «спальне» могут спать четыре человека. Чтобы туда попасть, нужно быть достаточно ловким, чтобы забраться в спальню по сетям.

Находясь на земле, гости могут пользоваться бассейном и игровыми кортами, чтобы прийти в себя после сюрреалистичного опыта.

Хозяин гостиницы характеризует ночевку в этом заведении как необычный опыт, однако в случае дождя предлагает оборудовать спецальное помещение для пикников под деревьями.

Необычные «деревянные домики» можно арендовать в городе Фондетт, Франция, а также зарезервировать в сети Airbnb.