Они - «свимеры»! О том, как в Латвии купались 8 апреля

8 апреля в 12:00 энтузиасты, открытые новым эмоциям, встретились на морском побережье в Лиласте, чтобы принять участие в уникальном мероприятии SWIMs 2018. Если коротко - это дружное открытие сезона весенним купанием в суровом латвийском море.

Организаторы встречи рассказали, что она объединила немножко «сумасшедших» и очень веселых и смелых людей со всей Латвии. Это не опытные «моржи», для которых такое купание уже скорее «детский сад», потому что сезон для моржей по факту на 8 апреля уже закрыт, а скорее люди, готовые выйти из зоны комфорта навстречу незабываемым эмоциям.

Таких смельчаков вчера собралось около двух сотен. И вот как шумно они бежали в воду:

Представители SWIMs 2018 отмечают, что массовый забег в апрельское море — это о смелости, авантюре и желании сделать что-то не так, как всегда. У этого купания был и символический смысл — пробудить себя и людей вокруг от зимней спячки и впустить в организм энергию весны.

FOTO: SWIMs2018/Lauris Čakāns

Перед заплывом была профессиональная разминка, а после - горячий чай и вечеринка по случаю праздника. В рамках мероприятия прошел и конкурс на лучший костюм. По мнению очевидцев, особенно импозантно в море заходил мужчина в вечернем костюме.

FOTO: SWIMs2018/Lauris Čakāns

Это был уже второй SWIMs и на следующий год организаторы снова обещают такой праздник для всех желающих.