«Присоединяйся! Ищем актера массовки». Мы отозвались и вот, что получилось

«Присоединяйся: ищем актера массовых сцен для съемок в кино», «Приходи сниматься! Ищем актера массовки», «Ищем актеров массовых сцен для съёмок в историческом фильме» - возможно, вы не раз сталкивались с подобными объявлениями. На съемочной площадке я был в самых разных амплуа, но никогда не пробовал себя в роли актера массовки.

Я хорошо знаю, что процесс съемок кино интересен в первую очередь тем, кто это кино создает - режиссерам, операторам, главным актерам, продюсерам. Все остальные, например, актеры массовых сцен, быстро понимают, что процесс съемок - это длительное и достаточно скучное мероприятие. Исключением может быть, разве что костюмированный фильм - здесь можно насладиться экзотическими нарядами, приклеенными бородами и необычным гримом. Конечно, не забудьте сделать фото с мечом или луком, чтобы незамедлительно поделиться им с друзьями в социальных сетях.

Итак, дождливое пасхальное воскресенье я провел на съёмочной площадке нового фильма братьев Абеле «Племена балтов».

За несколько дней до начала съемок я посещал обучение исторического боя мечом, чтобы во время съемок, если понадобится, мог свободно и естественно использовать этот вид оружия.

Filmas "Baltu ciltis" filmēšana FOTO: Foto: Jānis Pipars

День съемок выдался пасмурным и дождливым, мои бутафорские сапожки 13-го века и замотанные в целлофановые пакетики носки очень быстро промокли. Ждать своей сцены было долго и холодно. Уже спустя несколько часов появилось желание скорее избавиться от костюма крестоносца.

Первый «мой кадр» является организационно сложным, и его съемка представляет собой длинный массовый вид с использованием дымовых и ветровых машин, боевой хореографии, движения камеры и других компонентов. Моя задача в этой сцене сделать удар копьем. Но сомнений нет, что в конце концов этот кадр будет выглядеть впечатляюще.

Во второй съёмочный день из крестоносца меня переодели в древнего жителя Саарема, который исподтишка нападает и грабит торговцев.

С наступлением сумерек мой 12-часовой рабочий день закончился. За это время было сделано совсем немного, но долгое ожидание сильно выматывает.

Премьера фильма «Племена балтов» состоится 16 мая.