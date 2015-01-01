«Кругосветка на велосипеде»: по Белизу без местных денег и ночлег с крокодилами

Найти на границе с Мексикой обменный пункт не удалось, поэтому парням пришлось положиться на то, что кто-то в Белизе примет мексиканские песо. Большая часть магазинов здесь управляется китайцами. Из одного их попросили, поскольку у парней не было местной валюты, но в другом все же удалось купить воду и продукты. Курс 1:9. «Надеемся, что в городе Orange Walk удастся найти какой-нибудь банк», - написали на своей странице в Facebook путешественники.

Остановиться на ночевку им предложили в палатке в Парке крокодилов. Там и завершился их 4-й день. Парни отметили, что парк - Мекка для наблюдателей за птицами. Последние поют много и громко (см.на видео). А вот купаться там не советуют. Не зря это Парк крокодилов.

В целом парням в Белизе нравится, ну кроме дорожного покрытия. Язык — английский, хоть и непривычный. Проживают там метисы и креолы, а в магазинах заправляют китайцы, что странно.

За день парни осилили 140 км. Причем последние 45 км по ужасной дороге. Усталость была такой, что даже не хотелось разговаривать.

«Ах, да. Автобусы здесь 1950-х годов. Ездят как сумасшедшие. На стеклах надписи о том, что это транспортное средство бережет Бог. Техосмотра нет ни к в Мексике, ни здесь. Достаточно бедный этот Белиз», - поделились Гатис и Янис впечатлениями.

Спустя 4 дня увидели они и полицейский участок, но история о нем будет позже.

Напомним, путешественники «Кругосветки на велосипеде» впервые поедут по Западному полушарию, точнее по Центральной Америке. Мексика, Белиз, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика. Так сказать, другой мир. За три недели планируется осилить около 2300 километров.

Опыт — три путешествия. Старт многолетнему проекту был заложен в апреле 2015 года, когда от стен Баускского замка парни отправились на Чемпионат мира по хоккею в Праге. Тогда у них были нулевые знания о путешествии на велосипедах. Годом позже они продолжили путь от Праги до Парижа, а в прошлом году проехали от Парижа до Касабланки в Марокко.

Всего Гатис и Янис проехали уже около 5500 км и на велосипеде в целом провели более 40 дней. Это много или мало? Точного ответа не будет.