В мировой истории наблюдение за передвижением большого транспорта всегда было популярным развлечением. Расроложившись на зеленой траве, люди наблюдали, как грузовые судна швартовались в доках и как локомотивы приходили и уходили со станций.

И в наше время это развлечение актуально. В Скулте собираются любители полетов железных птиц. Наблдать за полетом самолетов можно бесконечно. Это завораживает.

Скулте находится в 15 килоетрах от Риги и там всегда можно встретить лдей, которые приехали сфотографировать или снять видео о том, как приземляются и поднимаются в небо самолеты.