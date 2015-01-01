«Кругосветка на велосипеде»: 3 страны и почти 800 км

Путешественники «Кругосветки на велосипеде» Гатис Крецерис и Янис Шипков уже проехали около 800 километров и побывали в трех странах. Свой путь они начали в Мексике, затем перебрались в Белиз, сейчас же находятся в Гватемале. Оба жалуются на жару — там в тени +38.

Парни все ближе к Гондурасу, от которого ждут «всяких чудес». Страна гористая, что делает путь сложным.

«Здесь почти все машины с тонированными передними стеклами. Чтобы смотреть вперед, есть «дырки». Логотип apple — один из самых популярных вариантов. Много скота, который перевозят в больших и маленьких машинах. Например, в старую Toyota Hilux влезает 3 коровы.

Все очень милые и улыбающиеся. Сколько стоит топливо? Курс 0,11 EUR за 1 Гватемальский кетсаль. Мы добыли и кофе! Это здесь большой дефицит», - рассказали об увиденном во время путешествия парни.

Напомним, путешественники «Кругосветки на велосипеде» впервые поедут по Западному полушарию, точнее по Центральной Америке. Мексика, Белиз, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Коста-Рика. Так сказать, другой мир. За три недели планируется осилить около 2300 километров.

Опыт — три путешествия. Старт многолетнему проекту был заложен в апреле 2015 года, когда от стен Баускского замка парни отправились на Чемпионат мира по хоккею в Праге. Тогда у них были нулевые знания о путешествии на велосипедах. Годом позже они продолжили путь от Праги до Парижа, а в прошлом году проехали от Парижа до Касабланки в Марокко.

Всего Гатис и Янис проехали уже около 5500 км и на велосипеде в целом провели более 40 дней. Это много или мало? Точного ответа не будет.