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Слово дня: bāleliņš

Русский TVNET
Фото: Русский TVNET

А вы знаете, что по-латышски означает слово bāleliņš? Объясняем!

Итак, bāleliņš - это брат, молодой человек, родственник.

Именно так это слово используется в фольклоре, его часто можно встретить в дайнах. В частности так называли человека, за которого сестра не могла выйти замуж по причине родства.

В разговорной же речи, скорее всего, вы это слово услышите в ином значении. В ироничной форме латыши его используют говоря о себе же. Т.е. второе значение слова — латыш. «Latvju bāleliņi» можно перевести как «Братья латыши», «Латышский народ».

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