Слово дня: klunkurēt

Итак, klunkurēt — идти неравномерно, шатаясь, падая.

В первую очередь слово хорошо подойдет для описания походки не совсем трезвых пешеходов: Dzērājs klunkurēja tālāk. - Пьяница пошел шатаясь дальше. Подойдет это слово и по отношению к детям: Bērni tikko sākuši klunkurēt. - Дети только начали ходить (топать). Можно его применить и относительно животных: Pretī klunkurē mazs, nevarīgs kucēns. - Напротив пошатываясь шел маленький, беспомощный щенок.

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