Слово дня: parpalas

А вы знаете, что по-латышски означает слово parpalas? Объясняем!

Итак, parpalas — это ненужные вещи, старая поношенная одежда.

Можно также перевести как «шмотки», тем более что это слово как раз и используется в разговорной речи.

Izmest no mājas visas parpalas. - Выкинуть из дома все старье (старые шмотки, старые вещи). Skapī karājās visādas parpalas. - В шкафу висит всякая старая одежда.

Кстати, для обозначения старых вещей используют и еще одно слово — kankari. Staigāt kaut kādos kankaros. - Ходить в каком-то шмотье. Dārgajos veikalos pirktie kankari. - Купленное в дорогих магазинах шмотье.

Оба слова используются только во множественном числе.

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