Слово дня: īgns

А вы знаете, что по-латышски означает слово īgns? Объясняем!
Итак, īgns — недовольный, ведущий себя неприветливо, неприятно, грубо, резко.
Слово используется достаточно часто. Примеры: Īgnas pārdevējas. - Неприветливые продавщицы. Īgna atbilde. - Грубый ответ. No rīta esmu īgns, neizgulējies. - По утрам я неприветливый, невыспавшийся.
В этом контексте можно использовать и другое похожее слово nīgrs — суровый, недовольный, угрюмый, раздражительный.
Sēžot mājās, cilvēks nolaižas, paliek nīgrs un runā tikai par slimībām. - Сидя дома, человек опускается, становится угрюмым и говорит только о болезнях.
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