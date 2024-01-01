Слово дня: īgns

А вы знаете, что по-латышски означает слово īgns? Объясняем!

Итак, īgns — недовольный, ведущий себя неприветливо, неприятно, грубо, резко.

Слово используется достаточно часто. Примеры: Īgnas pārdevējas. - Неприветливые продавщицы. Īgna atbilde. - Грубый ответ. No rīta esmu īgns, neizgulējies. - По утрам я неприветливый, невыспавшийся.

В этом контексте можно использовать и другое похожее слово nīgrs — суровый, недовольный, угрюмый, раздражительный.

Sēžot mājās, cilvēks nolaižas, paliek nīgrs un runā tikai par slimībām. - Сидя дома, человек опускается, становится угрюмым и говорит только о болезнях.

Новое слово дня ищите на нашем портале завтра!