С улиц — к звездам. Истории вдохновения и везения

Когда два разных мира соприкасаются в точке вдохновения — получается настоящее искусство. Сотрудничество бывших уличных хулиганов и солидных мировых брендов в стихийной коллаборации приводит к удивительным результатам, и становится примером для тех, кто не боится идти к своей мечте. Ниже — четыре вдохновляющих истории успеха разных талантливых людей, которые были никому не нужны, а стали всемирно востребованы.