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С улиц — к звездам. Истории вдохновения и везения

Русский TVNET
Фото: AFP/Scanpix

Когда два разных мира соприкасаются в точке вдохновения — получается настоящее искусство. Сотрудничество бывших уличных хулиганов и солидных мировых брендов в стихийной коллаборации приводит к удивительным результатам, и становится примером для тех, кто не боится идти к своей мечте. Ниже — четыре вдохновляющих истории успеха разных талантливых людей, которые были никому не нужны, а стали всемирно востребованы.

1

Pokras Lampas и монограмма для Dries Van Noten
2

Демна Гвасалия и протест в адрес Louis Vuitton
3

Desiigner и «Панда» BMW
4

Дэвид Чоу и чудо Facebook
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