Британский блогер съел прилетевший из космоса хлеб

Видеоблогер из Великобритании Том Скотт (Tom Scott) решил проверить, что станет с чесночным хлебом после того, как тот побывает в космосе. Ролик с экспериментом был опубликован на официальном канале блогера.

«Эта идея пришла во время разговора в пабе несколько недель назад, и превратилось в одно из самых смешных видео, которые я когда-либо снимал», — написал мужчина в описании под видео.

Скотт вместе с приглашенной группой экспертов привязали буханку к воздушному шару и отправили ее в небо. За два часа хлеб поднялся на 35 километров, попав в верхний слой атмосферы, а затем устремился обратно на Землю. Полет мучного изделия был запечатлен на камеру. Чтобы отследить место приземления буханки, специалисты также прикрепили к платформе с хлебом GPS-датчик.

Когда блогер и команда экспертов нашли еду, они сравнили ее с обычным чесночным хлебом, который никогда не был в стратосфере. По словам экспериментаторов, мучное изделие практически не изменилось по вкусу, однако сильно замерзло, как будто его недавно вынули из холодильника.