Мы все немножко биохакеры? А это кто, и почему весь мир сходит с ума по биохакингу?

На смену ПП и ЗОЖ пришло новое модненькое слово «биохакинг». Если вдруг вы пропустили, ПП - это «правильное питание», а ЗОЖ - «здоровый образ жизни». Медленно, но верно «биохакинг» докатился и до Латвии, заслужив аж целую первую конференцию в стране, что уж там первую конференцию во всей Балтии под девизом «Взломай себя!». Прошла она буквально на днях, а мы попробовали разобраться, что это за зверь и что новенького нам предлагают, чтобы жить долго и умереть здоровыми.

Когда это началось?

В публичном пространстве о биохакинге широко заговорили с подачи боса технологической компании из Силиконовой долины Сергея Фаге, который в сентябре прошлого года написал статью под заголовком

«Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на «биохакинг»».

В ней русский айтишник, добравшийся до пресловутой Силиконовой долины, подробно рассказал, как из нервного, неуверенного в себе пухличка он превратился в спокойного, подтянутого и очень успешного человека путем оптимизации сна, еды, спорта и различных тестов, добавок и препаратов. Кому интересно, ссылочка на оригинал прилагается.

Публикация Сергея Фаге

Статья взорвала интернет и можно сказать, что биохакинг с тех пор «пошел в массы». Хотя на самом деле хакеры в Силиконовой долине уже давно задались вопросом, как стать сверхлюдьми. Неудивительно, что именно там зародилось идея биохакинга. В лабораториях долины уже много лет назад передовые умы начали экспериментировать над собой с целью повышения эффективности собственного организма.

Но, как известно, где фанаты, там и критики. Очень доступным языком, почему не стоит всем бросаться и «фанатично» себя взламывать рассказал современный портал о науке «Чердак», отметив, что это не только не всегда полезно, но даже опасно.

Основные тезисы?

Если у вас нет времени штудировать ссылки, рассказываем, в чем суть.

Итак, обобщив гуляющие по интернету дефиниции, определим

биохакинг как систему биологического «взлома» организма с целью обновления и улучшения его работы.

По сути, биохакеры добиваются безопасного улучшения физических и психических способностей человека.

Как? По-разному! Но на самом деле, ничего экстра нового в подходе нет - биохакеры ратуют за классические способы жить правильно, а именно следить за сном, правильным питанием, дыханием и физическими нагрузками. В чем «хакинг»? Возможно, в применении гаджетов, которые помогают все это делать правильно - измеряют пульс во время бега, качество сна, полезность съеденного и подсказывают на основе своих графиков, как спать, есть и дышать эффективнее, продлевая свою здоровую жизнь.

Есть и биохакеры, свободные от гаджетов, которые «взламывают» свой организм просто по наитию, прислушиваясь к себе.

В определенном смысле биохакинг - это экспериментальный путь создания из себя «сверхчеловека» - сверхздорового и всем довольного, пышущего энергией и продуктивностью, и эта трансформация возможна путем изменения своих ежедневных привычек.

Чтобы стало яснее, мы рассмотрим конкретные методы и реальные советы от местных увлеченных биохакеров.

Подходы знаменосцев биохакинга в Латвии

Один из основоположников движения биохакинга в Латвии, безумно энергичный Каспар Венделис в своих видео блогах рассказывает, как он скинул «балкончики» с талии, против которых не помогали ни марафоны, ни правильное питание. Теперь его не интересуют сладости, он потребляет меньше алкоголя, муки и прочих вредностей.

Его лайфхак - это кето диета, основной принцип которой состоит в минимальном потреблении углеводов. Гугл предлагает тысячи ссылок с подробным описанием, как и что следует есть, и наоборот.

Венделис утверждает, что именно она спасла его от переменчивого настроения и регулярного бессилия.

Однако, только кето диета - не панацея, биохакинг - это систематичный, комплексный подход к своему здоровью.

Известный PR специалист Дагния Леиня пользуется подходом «5 o’clock club», то есть она встает в пять утра и 20 минут делает зарядку, 20 минут медитирует и 20 минут читает, придумывает, что хочет сделать в этот конкретный день и пишет три самых важных задания на день.

Конькобежец Харальд Силов поделился, что его от стресса и нервного истощения перед соревнованиями спасают дыхательные практики. Он всегда делал разминку, но только недавно открыл для себя магическую силу правильного дыхания и лично убедился, что это работает.

Рекордсменка «free diving» Латвии Беата Грицкевича более подробно рассказала о личном «биохаке» - технике «Квадратное дыхание». Она широко используется, чтобы срочно успокоиться. Техника очень простая и не требует никаких особых навыков: четыре секунды вдыхаете воздух, на четыре секунды задерживаете дыхание, четыре секунды выдыхаете воздух и снова на четыре секунды задерживаете дыхание -

повторяйте так по кругу 5 минут и, вуаля, - вы спокойны, как удав!

В интернете куча схем для чайников, «как дышать по квадрату».

Так я тоже биохакер, сам того не зная?

На самом деле, углубляясь в вопрос, становится очевидно, что все мы немножко биохакеры. Кто-то принципиально избегает фастфуды, кто-то закачал приложение для бега и пробежка без гаджета потеряла всякий смысл, кто-то купается зимой в проруби или добавляет в салаты семена чиа - все мы что-то делаем, думая, что это идет нам на пользу. Поэтому - да, если вы хоть немного заботитесь о себе и вам нравится идентифицироваться со всем новым и современным, вы можете называть себя биохакером. Остальные - подтягивайтесь! Ну или хотя бы будьте в курсе!