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В Китае пес за рулем фургона врезался в магазин

korrespondent.net
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Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Хозяин автомобиля оставил свою собаку в машине с работающим двигателем. Пес случайно нажал на газ и протаранил витрину.

Необычная авария произошла в городе Тайчжоу на востоке Китая, сообщает ТСН в среду, 25 апреля. В магазин, где продавали мобильные телефоны, влетел небольшой грузовик. Когда сотрудники пришли в себя, то увидели в кабине четвероногого водителя.

Как выяснилось впоследствии, хозяин оставил своего любимца в машине с работающим двигателем. Собака случайно нажал на газ и протаранил витрину.

В результате происшествия никто не пострадал. Хозяину фургона пришлось озместить ущерб магазину.

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